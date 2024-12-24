Судитимуть учасників ОЗГ, які ошукали українців на мільйони гривень через шахрайський call-центр на тимчасово окупованій території

Прокурори Дніпропетровської обласної прокуратури та Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра скерували до суду обвинувальний акт стосовно співорганізатора і двох учасників організованої групи за фактом шахрайства (ч. 4, 5 ст. 190 КК України).

Розслідуванням встановлено, що обвинувачені налагодили функціонування шахрайського call-центру на тимчасово окупованій території Донеччини.

Виманювали гроші у потерпілих за допомогою телефонних дзвінків.

Використовуючи заміну телефонного номера – «вішинг», шахраї представлялися співробітниками служби безпеки банківських установ. У ході розмови з потерпілими вони повідомляли про начебто підозрілі фінансові операції з їх банківськими картками.

Під приводом кваліфікованої допомоги обвинувачені надавали інструкції та вказівки введеним в оману громадянам та отримували повний доступ до їхнього онлайн-банкінгу.

Надалі грошові кошти перераховувалися на сторонніх осіб – так званих «дропів» та обготівковувалися.

Загалом встановлено 24 потерпілих, яким завдано шкоди на загальну суму щонайменше 3 млн гривень. Всі потерпілі є громадянами України.

Досудове розслідування здійснювали слідчі відділення поліції № 2 Дніпровського районного управління поліції та слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області за оперативного супроводу співробітників Управління протидії кіберзлочинам у Дніпропетровській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора