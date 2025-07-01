Судитимуть учасників ОЗГ, які продавали у Києві кокаїн, отриманий з Іспанії в пакунках з кавою
Прокурорами Подільської окружної прокуратури міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно 5 учасників організованої групи, що займалася збутом кокаїну.
Встановлено, що у липні 2023 року двоє чоловіків, 33 та 32 років, створили організовану групу, до складу якої залучили 4 осіб. Ці четверо учасників групи безпосередньо і продавали кокаїн.
Наркотики спільники отримували з Іспанії в пакунках з кавою. В Україні їх розповсюджували через Telegram-канал, який з Королівства Іспанії вів організатор «бізнесу». Також збут відбувався з рук у руки лише перевіреним клієнтам.
Щомісяця такий «бізнес» приносив організованій групі понад 5 мільйонів гривень.
У фігурантів вилучили понад 0,5 кг кокаїну. За клопотанням прокурорів на їх банківські та крипторахунки, автомобілі, квартири, комерційне приміщення накладено арешт.
Загальна вартість вилучених речовин становить понад 6 мільйонів гривень.
Одного з організаторів наркобізнесу, який знаходиться за межами України, оголошено у міжнародний розшук.
Пресслужба Київської міської прокуратуриTweet