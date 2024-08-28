Судитимуть учасників ОЗГ, які щомісяця отримували прибуток у ₴1,5 млн. на збуті метадону наркозалежним

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора завершено досудове розслідування щодо учасників злочинної організації, які вчинили ряд злочинів у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.

Розслідуванням встановлено, що 5 учасників злочинної організації та 9 лікарів під виглядом медичної діяльності з лікування наркоманії створили у Києві, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі та Одесі мережу з 24 приватних наркологічних закладів. Це аптеки та кабінети, у яких незаконно складали і продавали медичні рецепти на метадон.

Збуваючи такі рецепти особам, які не мали для цього медичних показань, підозрювані щомісяця отримували близько 1,5 млн грн прибутку.

Їм інкриміновано створення злочинної організації та участь у ній, незаконну видачу рецепта на право придбання наркотичних засобів або психотропних речовин, порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, а також легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 2 ст. 255, ч. 1, 2 ст. 319, ч. 1, 2 ст. 320, ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 209 КК України).

Наразі підозрюваним та їх захисникам повідомлено про завершення досудового розслідування та надано доступ до матеріалів досудового розслідування в порядку ст. 290 КПК України.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора