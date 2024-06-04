Судитимуть учасників ОЗГ, які викрадали людей та за ₴20-25 тис. на місяць силоміць утримували в «реабілітаційному центрі» 

Оболонською окружною прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно організатора та 3 учасників організованої злочинної групи, які облаштували фіктивний реабілітаційний центр, куди силоміць доправляли «пацієнтів» та утримували їх в неволі (ч. 3 ст. 146, ч. 5 ст. 190, ч.1 ст.263, ч.1 ст.162 КК України).

Встановлено, що нелегальний «реабілітаційний центр» в Одесі облаштував 33-річний мешканець Одеської області. Через сайт під виглядом примусового лікування нарко- та алкозалежних осіб приймали замовлення на викрадення конкретних людей з поміщенням їх у «реабілітаційний центр».

За 30-40 тисяч гривень чоловіки спортивної статури силоміць доставляли людину на «лікування». Подальше перебування у «реабілітаційному центрі» коштувало 20-25 тисяч гривень на місяць. Викрадених людей силоміць утримували протягом тривалого часу, без будь-яких правових підстав та без належної медичної чи психологічної допомоги, не дозволяючи жодного спілкування з рідними.

Правоохоронці провели 17 обшуків на території міста Одеси, у ході яких звільнили 20 людей, яких утримували проти їх волі.

Організатор та один із виконавців злочинів перебуває під вартою, відносно інших двох виконавців судом обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Санкція статей передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Київська міська прокуратура