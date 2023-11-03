Судитимуть учасників схеми ухилення від призову: серед обвинувачених — голова ВЛК

Новобаварською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальні акти стосовно голови військово-лікарської комісії за фактом службового підроблення (ч. 1 ст. 366 КК України), а також стосовно двох членів ВЛК та співробітника лікарні за фактом складання та використання завідомо підроблених офіційних документів (ч. 2, 4 ст. 358 КК України).

За даними слідства, голова військово-лікарської комісії однієї з лікарень Харківської області, діючи спільно з іншими членами ВЛК та співробітником медичної установи, допомагав військовозобов’язаним ухилятися від призову.

Лікарі за грошову винагороду видавали громадянам призовного віку висновки лікарів, акти дослідження здоровʼя та довідки ВЛК про визнання їх непридатними до військової служби за станом здоров’я. На підставі цих документів військовозобов’язані отримували право на звільнення від призову.

При цьому частина військовозобов’язаних навіть не прибувала для проходження ВЛК.

Комунікація між медиками і «клієнтами»-ухилянтами велась через третіх осіб. Посередники, чоловік і жінка, домовлялись з військовозобов’язаними щодо деталей «угоди» та називали ціну. Вона коливалась від 3 до 5 тис. доларів США.

Учасники оборудки пропонували свої «послуги» навіть тим особам, які дійсно за станом здоров’я не мали проходити військову службу.

У ході проведених обшуків за місцями роботи та проживання обвинувачених виявлено та вилучено понад 30 тис. доларів США, чорнові записи, медичні документи та інші докази протиправної діяльності.

Обвинувальний акт розглядатимуть у Нововодолазькому районному суді Харківської області.

Досудове розслідування проводили слідчі відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в Харківській області.

Голові лікарської комісії загрожує обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, іншим трьом обвинуваченим — до двох років обмеження волі.

Як повідомлялось раніше, також до суду направлено обвинувальні акти стосовно двох посередників. 37-річний чоловік обвинувачується за фактами одержання неправомірної вигоди для себе та третьої особи за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави та місцевого самоврядування, поєднаного з вимаганням такої вигоди, а також незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами, незаконного носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу (ч. 3 ст. 369-2 ч. 1, 2 ст. 263 КК України).

Жінці інкримінують одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави та місцевого самоврядування (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура