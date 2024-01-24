Судитимуть учасників злочинної групи, яка незаконно переправляла чоловіків до Румунії

Працівники ДБР завершили розслідування щодо злочинної групи, яка переправляла через кордон до Румунії чоловіків призовного віку.

Обвинувальний акт направлено до суду.

Організували злочинну групу мешканці Івано-Франківської та Закарпатської областей. Зловмисники підшукували чоловіків, які хотіли незаконно перетнути кордон під час дії воєнного стану. За 8-12 тисяч вони доларів допомагали їм потрапити до Румунії, оминаючи пункти пропуску.

Організатори доправляли ухилянтів автомобілем до кордону ґрунтовими дорогами. Надалі вони мали йти пішки заздалегідь прокладеними маршрутами, щоб уникнути «зустрічі» з прикордонниками.

У травні-червні фігуранти намагалися переправити до Румунії двох чоловіків. Під час отримання чергової оплати за свої «послуги» їх затримали працівники ДБР.

Злочинна група діяла близько 5 місяців і мала все необхідне для незаконної діяльності: автомобілі, якими доставляли клієнтів до кордону, приміщення, в яких перебували ухилянти, очікуючи переправлення.

Зловмисники діяли обережно і, остерігаючись можливого викриття, обшукували кожного «клієнта» та проводили спостереження. Фігуранти мали сучасне обладнання для стеження, а також виявлення засобів негласної аудіо та відео фіксації.

Організатора та трьох учасників злочинної групи обвинувачують у незаконному переправленні осіб через державний кордон організованою групою (ч. 3 ст. 332 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років.

Організатора злочинної групи підозрюють ще й у незаконному придбанні та зберіганні боєприпасів (ч. 1 ст. 263 КК України).

Один з фігурантів пішов на угоду з правоохоронцями, надав викривальні свідчення щодо лідера ОЗГ. Тож він може відбутися умовним терміном покарання.

Арештовано майно фігурантів загальною вартість понад 3,4 млн грн. Зокрема, дві машини та частки у квартирах.

Також суд задовольнив клопотання ДБР й передав близько 50 тис. доларів США, які вилучили у фігурантів під час обшуків, до Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Процесуальне керівництво здійснює Івано-Франківська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

ДБР