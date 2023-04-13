Судитимуть учасників злочинної групи, які збували контрафактні товари під виглядом відомої марки

Від протиправних дій зловмисників покупцям та компанії було завдано шкоди на загальну суму майже 1 мільйон 800 тисяч гривень.

Організатора, 29-річного львів’янина, та двох виконавців, 28-річного мешканця Львова та 30-річного жителя Волинської області, які продавали китайські мобільні телефони та аксесуари під маркою відомого бренду, викрили слідчі відділу розслідування особливо тяжких злочинів (детективи) слідчого управління поліції Львівщини спільно з оперативниками Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області, за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури.

Як встановили правоохоронці, зловмисники в мережі Інтернет розміщували оголошення про продаж мобільних телефонів, навушників, зарядних пристроїв та інших аксесуарів однієї з найвідоміших марок, видаючи їх за оригінальний товар. Натомість, товари для продажу фігуранти замовляли з Китаю, після чого пакували їх у коробки з логотипами торгової марки.

Від протиправних дій злочинної групи покупцям та компанії було завдано шкоду на загальну суму 1 мільйон 766 тисяч гривень. Її відшкодовано.

У ході досудового розслідування правоохоронці провели 17 обшуків на території Львівської та Волинської областей за місцем проживання та в автомобілях фігурантів, а також в орендованому офісі, в якому було облаштовано колл-центр. Було виявлено та вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, навушники, зарядні пристрої, засоби брендування (пакувальні матеріали) та інші речові докази протиправної діяльності.

Слідчі повідомили організатору та учасникам злочинної групи про підозру в скоєнні правопорушення, передбаченого ч.3 ст.229 (Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – штраф від десяти тисяч до п’ятнадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Досудове розслідування завершене, обвинувальний акт скеровано на розгляд суду.

Відділ комунікації поліції Львівської області