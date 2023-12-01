Судитимуть учасників злочинної групи, яким інкримінують забруднення земель шкідливими відходами

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Слідчі Головного управління Нацполіції в області завершили досудове розслідування у двох кримінальних провадженнях щодо забруднення земель у Прилуцькому районі небезпечними відходами нафтовидобувної галузі. Матеріали проваджень з обвинувальними актами передано прокурору для направлення до суду.

В ході досудового розслідування поліцейські встановили, що незаконною діяльністю займалася група осіб у складі власника підприємства з утилізації небезпечних відходів, а також директора та менеджера цього підприємства. Зловмисникам посприяв керівник комунального підприємства, який до того ж є депутатом Прилуцької міської ради.

Поліцейські скерували до суду кримінальне провадження щодо учасників злочинної групи, яким інкримінують забруднення земель шкідливими відходами

Систематичне вивезення на сміттєзвалище рідких (замість дозволених твердих) відходів нафтовидобутку спричинило катастрофічне забруднення земель небезпечними хімічними сполуками. Зокрема вміст нафтопродуктів у ґрунті перевищив гранично допустиму межу в 28 разів. Збитки державі оцінюються у 32 мільйони гривень.

Поліцейські скерували до суду кримінальне провадження щодо учасників злочинної групи, яким інкримінують забруднення земель шкідливими відходами

Поліцейські Чернігівщини викрили та зупинили шкідницьку діяльність фігурантів. Спільникам було повідомлено про підозри:

– представникам комерційного підприємства – у забрудненні або псуванні земель, вчиненому групою осіб за попередньою змовою (ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 239 Кримінального кодексу України);

– чиновнику Прилуцької міської влади – крім названого, ще й у службовій недбалості, яка спричинила тяжкі наслідки (ч.2 ст. 367 Кримінального кодексу України).

Наразі слідчі Головного управління Національної поліції в Чернігівській області за оперативного супроводу обласного управління стратегічних розслідувань завершили досудові розслідування в обох кримінальних провадженнях та передали їх матеріали з обвинувальними актами прокурору Чернігівської обласної прокуратури, для подальшого скерування до суду.

Сектор комунікації поліції Чернігівської області

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