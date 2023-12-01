Судитимуть учасників злочинної групи, яким інкримінують забруднення земель шкідливими відходами

Слідчі Головного управління Нацполіції в області завершили досудове розслідування у двох кримінальних провадженнях щодо забруднення земель у Прилуцькому районі небезпечними відходами нафтовидобувної галузі. Матеріали проваджень з обвинувальними актами передано прокурору для направлення до суду.

В ході досудового розслідування поліцейські встановили, що незаконною діяльністю займалася група осіб у складі власника підприємства з утилізації небезпечних відходів, а також директора та менеджера цього підприємства. Зловмисникам посприяв керівник комунального підприємства, який до того ж є депутатом Прилуцької міської ради.

Систематичне вивезення на сміттєзвалище рідких (замість дозволених твердих) відходів нафтовидобутку спричинило катастрофічне забруднення земель небезпечними хімічними сполуками. Зокрема вміст нафтопродуктів у ґрунті перевищив гранично допустиму межу в 28 разів. Збитки державі оцінюються у 32 мільйони гривень.

Поліцейські Чернігівщини викрили та зупинили шкідницьку діяльність фігурантів. Спільникам було повідомлено про підозри:

– представникам комерційного підприємства – у забрудненні або псуванні земель, вчиненому групою осіб за попередньою змовою (ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 239 Кримінального кодексу України);

– чиновнику Прилуцької міської влади – крім названого, ще й у службовій недбалості, яка спричинила тяжкі наслідки (ч.2 ст. 367 Кримінального кодексу України).

Наразі слідчі Головного управління Національної поліції в Чернігівській області за оперативного супроводу обласного управління стратегічних розслідувань завершили досудові розслідування в обох кримінальних провадженнях та передали їх матеріали з обвинувальними актами прокурору Чернігівської обласної прокуратури, для подальшого скерування до суду.

Сектор комунікації поліції Чернігівської області