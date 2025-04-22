Судитимуть учасників злочинної організації, які пропонували чоловікам виїзд за кордон, підшукуючи для них третю дитину за $3000

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури та Печерської окружної прокуратури міста Києва до суду скеровано обвинувальний акт відносно організованої злочинної групи, учасники якої допомагали військовозобов’язаним за гроші стати багатодітним батьком задля виїзду за кордон (ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 332 КК України).

Встановлено, що обвинувачені шукали малозабезпечених жінок, у яких є малолітні діти. За винагороду жінки погоджувались визнати батьком своєї дитини стороннього чоловіка, який вже мав двох дітей. Наявність третьої дитини давала б йому можливість безперешкодно виїхати за кордон.

Використовуючи звʼязки в одному з районних судів Одеської області, учасники ОЗГ сприяли виготовленню потрібного судового рішення про визнання фіктивного батьківства, на підставі якого чоловік надалі уникав мобілізації та перетинав державний кордон України.

З військовозобов’язаного за фіктивне батьківство організатор схеми брав 3000 доларів США, з яких матері дітей отримували лише 500 доларів.

Санкція статті передбачає покарання строком до 9 років позбавлення волі.

Досудове розслідування здійснювалось Печерським управлінням поліції ГУНП у місті Києві за оперативного супроводу Управління міграційної поліції ГУНП в місті Києві.

Примітка: відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Київської міської прокуратури