Судитимуть учасниць російської агентурної мережі, які корегували вогонь по військових та медичних об’єктах в Одесі

Прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно двох учасниць агентурної мережі за фактом державної зради, вчиненій в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 КК України).

🔹Слідством встановлено, що обвинувачені під кураторством співробітника фсб рф збирали інформацію про місця дислокації підрозділів ЗСУ та важливих інфраструктурних об’єктів в Одесі.

🔹Організатором агентурної мережі виявилася 23-річна місцева жителька. До злочинної діяльності, за вказівкою куратора, вона залучила двох своїх подруг, які також підтримували дії агресора. Вони власноруч написали та надіслали куратору заяви щодо працевлаштування в одну з російських спецслужб.

🔹Упродовж декількох місяців трійця збирала та надсилала через месенджер текстові повідомлення, фото- та відеофайли і скріншоти Google Maps з місцями дислокації підрозділів ЗСУ, центрів комплектування та соціальної підтримки, госпіталів та ППО.

Учасниці мережі встигли проінформувати окупантів про щонайменше 10 об’єктів.

🔹За свою «роботу» жінки встигли отримати 500 доларів США. Також у разі окупації Одещини вони розраховували зайняти керівні «посади» в управлінні торгівлі.

🔹Обвинувачених затримали у червні 2024 року під час того, як вони збирали інформацію про місце розташування одного з військових підрозділів. Наразі за клопотанням сторони обвинувачення вони перебувають під вартою.

🔹Третя зловмисниця вже відбуває покарання у вигляді 8 років позбавлення волі. З урахуванням співпраці зі слідством, щирого каяття, вчинення злочину у стані вагітності, суд призначив їй більш м’яке покарання, ніж передбачено законом.

🔹Досудове розслідування здійснювало Управління СБУ в Одеській області.

Одеська обласна прокуратура