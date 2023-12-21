Судитимуть учасницю злочинної групи, яка видала себе за померлу особу, щоб привласнити квартиру

Оболонська окружна прокуратура міста Києва направила до суду обвинувальний акт відносно однієї із учасниць злочинної групи, яка займалась незаконним заволодінням нерухомості на території міста Києва (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України).

Як повідомлялося раніше, учасники групи підшукували осіб з малозахищених верств населення, самотніх пенсіонерів, а також психічно хворих осіб. Після цього підробляли документи на їхнє майно та здійснювали його незаконну перереєстрацію на підставних осіб.

Завдяки злагодженим діям правоохоронців злочинну схему вдалося розкрити.

Так, одну із учасниць схеми затримали на «гарячому» при спробі заволодіння квартирою по проспекту Оболонському у місті Києві, власниця якої померла ще у 2021 році. Зловмисники підробили правовстановлюючі документи на цю квартиру та намагалися продати її за майже 700 тис. гривень.

На даний час обвинувальний акт відносно фігурантки, яка виступала підставною особою та виконувала роль власниці квартири, скеровано до Дніпровського районного суду міста Києва для розгляду по суті.

Матеріали досудового розслідування відносно інших осіб, причетних до вчинення злочину, виділено в окреме кримінальне провадження. Слідство триває.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 8 років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Київської міської прокуратури