Судитимуть військового посадовця та підприємців, які заробляли на фіктивних документах для ухилянтів

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо військового посадовця з Києва та двох приватних підприємців, які виготовляли фіктивні документи для ухилення від військової служби.

Фігуранти пропонували клієнтам два варіанти «звільнення» від служби:

оформлення списання за станом здоров’я;

фіктивне працевлаштування до одного з київських навчальних закладів із подальшим бронюванням.

Вартість таких «послуг» становила $25 000 за медичне оформлення та 5 тис. доларів — за бронювання.

У червні 2024 року один з клієнтів обрав варіант із фіктивним списанням. Спочатку він передав ділкам 7 тис. доларів як аванс, а в березні 2025 року — ще $10 000 після початку оформлення документів. Зловмисників було затримано під час передачі останньої частини коштів.

Державне бюро розслідувань