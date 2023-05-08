Судитимуть військового, який підірвав гранату на дитячому майданчику в Рівному

Працівники ДБР завершили досудове розслідування відносно військового однієї з частин Київщини, який кинув гранату у людей на дитячому майданчику. В результаті інциденту постраждали 3 осіб, серед яких 5-ти річна дівчинка та поліцейський. На момент вчинення злочину він перебував на лікарняному у рідному місті Рівне.

Обвинувальний акт скеровано до суду. Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДБР.

4 листопада 2022 року близько 21 години військовий, перебуваючи у дворі одного з будинків по вул. Романа Шухевича у Рівному, почав хизуватися перед людьми бойовою гранатою. Щонайменше двічі він висмикував чеку, погрожуючи підірвати її.

Як з’ясувало слідство, чоловік був в стані алкогольного сп’яніння. Люди, які відпочивали неподалік на дитячому майданчику викликали поліцію. Після приїзду правоохоронців, військовий умисно кинув гранату в бік натовпу.

Боєприпас здетонував, в результаті чого постраждало троє осіб. Серед потерпілих – 5-річна дитина, 28-річний чоловік та 28-річний інспектор Управління патрульної поліції в Рівненській області. Усі вони отримали осколкові ураження.

Правоохоронці затримали військового та повідомили про підозру. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Наразі він обвинувачується в придбанні та носінні бойових припасів без передбаченого законом дозволу, хуліганстві із застосуванням зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень та умисному заподіянні працівникові правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків (ч. 1 ст. 263, ч. 4 ст. 296, ч. 2 ст. 345 КК України).

Чоловіку може загрожувати до 7 років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Рівненська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.