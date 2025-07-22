Судитимуть військовослужбовця, який на смерть збив жінку на пішохідному переході

Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо військовослужбовця однієї з військових частин Київщини, з вини якого у травні 2025 року загинула жінка.

Обвинувальний акт скеровано до суду.

За даними слідства, військовослужбовець їхав автомобілем з Києва до Чернігова. Проїжджаючи через село Єрків Чернігівського району, він перевищив дозволену швидкість, не зменшив її перед нерегульованим пішохідним переходом та не надав перевагу пішоходу. Як наслідок, наїхав на місцеву мешканку, яка у цей момент переходила дорогу пішохідним переходом. Жінка загинула на місці.

Ознак алкогольного або наркотичного сп’яніння у водія не виявлено.

Військовослужбовця обвинувачують у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 286 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Процесуальне керівництво здійснює Чернігівська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.

Державне бюро розслідувань