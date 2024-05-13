Судитимуть військовослужбовця, який продавав автомобілі, передані ЗСУ благодійним фондом

Працівники ДБР завершили розслідування стосовно військовослужбовця, який хотів продати три автомобілі, завезені з-за кордону для потреб Збройних сил України.

За даними слідства, один з благодійних фондів отримав з-за кордону три автомобілі з метою їх подальшої передачі ЗСУ.

Фігурант отримав автомобілі нібито для подальшої передачі своєму підрозділу, проте одразу опублікував оголошення про їх продаж через онлайн-майданчик.

У лютому 2024 року працівники ДБР затримали військового під час отримання ним за відповідні транспортні засоби $13 600 від покупця.

Державне бюро розслідувань