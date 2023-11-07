Судитимуть військовослужбовця, який сприяв незаконному визнанню призовників непридатними до служби

За винагороду у розмірі 5 000 доларів США порушник у змові із працівниками військово-лікарської комісії одного з районних ТЦК допомагав ухилянтам оформити групу інвалідності. За такі дії йому може загрожувати до п’яти років ув’язнення.

Нагадаємо, що слідчі слідчого управління поліції Києва спільно із оперативниками управління стратегічних розслідувань в місті Києві викрили чергову схему ухилення від призову на службу. До її організації причетний військовослужбовець однієї з військових частин зі зв’язками у військово-лікарській комісії районного ТЦК.

В ході досудового розслідування слідчі встановили, що за винагороду у розмірі 5 000 доларів США військовослужбовець у змові із працівниками військово-лікарської комісії одного з районних ТЦК сприяв у визнанні чоловіків призовного віку непридатними до військової служби шляхом отримання ними групи інвалідності.

Фігуранта правоохоронці затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі оголосили порушнику про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України – прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, або пропозиція чи обіцянка здійснити вплив за надання такої вигоди.

На час проведення досудового розслідування суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави. Наразі поліцейські скерували обвинувальний акт відносно чоловіка до суду для розгляду справи по суті. Йому загрожує штраф від двох тисяч до п’яти тисяч п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.

Відносно інших посадових осіб, які причетні до масштабної корупційної схеми з ухилення від призову на військову службу, матеріали виділені в окреме провадження.

Відділ комунікації поліції Києва