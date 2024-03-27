Судитимуть власника компанії-нерезидента, який незаконно заволодів €3 мільйонами латвійського банку

Фігурант розробив злочинну схему для заволодіння коштами провідного банку Латвії під виглядом отримання кредиту для закупівлі в Україні соняшникової олії. В злочинну діяльність він залучив власну фірму, зареєстровану у Швейцарії та ряд представників українських товариств.

Щоб отримати кредитні кошти іноземного банку, зловмисник надав представникам фінустанови завідомо недостовірні документи про фактичного постачальника соняшникової олії на адресу його компанії. Отримані три мільйони євро були перераховані на рахунки товариств-співучасників, що стало юридичною перепоною для стягнення застави – 3,5 тисяч тонн соняшникової олії за кредитним договором, яку шахраї намагалися вивезти по підробленим документам.

Аби захистити права потерпілого іноземного інвестора, слідчі Нацполіції подали клопотання до суду про арешт заставного майна і його передачу до Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА). Суд задовольнив обидва клопотання, в результаті чого 3,5 тисяч тонн арештованої соняшникової олії було реалізовано на електронних торгах за рекордною ціною у понад 93 млн грн, які повністю компенсують збитки латвійського банку.

Власнику компанії-нерезидента в кінці 2021 року було повідомлено про підозру за шахрайство (ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України).

Наразі слідчі Нацполіції завершили досудове розслідування і скерували обвинувальний акт щодо фігуранта до суду для розгляду справи по суті. Йому загрожує до дванадцяти років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснювали прокурори Офісу Генерального прокурора.

За матеріалами Головного слідчого управління

Національної поліції України