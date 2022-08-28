Судитимуть водія-киянина, який збив на смерть двох пішохідок на Рівненщині

Слідчі слідчого управління закінчили досудове розслідування та скерували до суду матеріали кримінального провадження відносно 21-річного жителя Києва за фактом смертельної дорожньо-транспортної пригоди на автодорозі «Київ-Чоп».

Нагадаємо, десятого січня торік близько 21 години неподалік міста Корець тоді ще 19-річний водій автомобіля «Volkswagen Touareg» не врахував дорожню обстановку та не дотримався безпечної дистанції із попутним автобусом марки «Mercedes-Benz Sprinter», кермувальник якого змінив напрямок свого руху ліворуч. Внаслідок цього водій кросовера допустив наїзд на двох пішоходів, які перетинали проїзну частину поза межами пішохідного переходу. Від отриманих травм 38-ми та 44-річна жительки села Богданівка загинули на місці події.

У ході досудового розслідування поліцейські встановили, що керманич автомобіля «Volkswagen» перевищив допустиму швидкість орієнтовно на 20 км/год. Оскільки він не мав дворічного стажу водіння, дозволена поза населеними пунктами швидкість для нього – не більше 70 км/год. За результатами освідування та призначеної експертизи водій був тверезий.

Матеріали кримінального провадження із обвинувальним актом за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель кількох осіб (частина 3 статті 286 КК України) тепер розглядатиме суд.

Санкція інкримінованої 21-річному киянину статті передбачає позбавлення волі від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Відділ комунікації поліції Рівненської області