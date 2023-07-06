Судитимуть водія, що у п’яному стані спричинив ДТП, в якій загинули чоловік та підліток (фото)

Ювенальні прокурори Київської обласної прокуратури затвердили та скерували до суду обвинувальний акт стосовно 19-річного мешкання Київщини за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особою, що керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння (ч. 4 ст. 286-1 КК України).

Дорожньо-транспортна пригода сталася 26 лютого 2023 року на автодорозі між селами Блідча та Леонівка Вишгородського району.

Розслідуванням встановлено, що обвинувачений, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, не впорався з керуванням автомобіля та виїхав у кювет. Транспортний засіб врізався в дерево та перекинувся.

Унаслідок ДТП 17-річний пасажир загинув на місці, другий – помер у лікарні. Ще 3 постраждалих отримали тілесні ушкодження.

Вирок суду обвинувачений очікуватиме під вартою.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими ГУ Нацполіції в Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура