Судитимуть водія, який, керуючи автомобілем у стані наркотичного сп’яніння, збив на смерть двох людей

Полтавська обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно 20-річного жителя Кременчука, якому інкримінують порушення правил безпеки дорожнього руху у стані наркотичного сп’яніння, що спричинило загибель кількох осіб (ч. 4 ст. 286-1 КК України).

За даними слідства, чоловік 24 червня цього року у Кременчуці, неподалік зупинки громадського транспорту «Вагонний завод», керуючи автомобілем «Audi» в стані наркотичного сп’яніння, збив 14-річного та 22-річного місцевих жителів, які переходили дорогу по нерегульованому пішохідному переходу.

Обоє хлопців загинули на місці події.

Наразі водій перебуває під вартою.

Слідчі дії у кримінальному провадженні здійснювалися ГУНП в Полтавській області.

Пресслужба Полтавської обласної прокуратури