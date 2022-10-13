Судитимуть водія, який «під градусом» скоїв смертельну ДТП у Деснянському районі Києва

Водій легковика перебував у стані алкогольного сп’яніння та скоїв наїзд на велосипедиста, який згодом помер у лікарні. Обвинувальний акт разом з матеріалами кримінального провадження скеровано до суду.

Нагадаємо, що наприкінці серпня поточного року на вулиці Братиславській водій автомобіля «Фіат-Добло» скоїв наїзд на пішохода. На місці події працювала слідчо-оперативна група столичної поліції з розслідування ДТП та лікарі.

Поліцейські встановили, що 35-річний водій рухався у попутному напрямку із велосипедистом у сторону житлового масиву Троєщина. Фігурант, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, не впорався з керуванням та здійснив наїзд на велосипедиста. В результаті отриманих травм потерпілий помер у лікарні.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні наразі завершено, обвинувальний акт відносно підозрюваного, який скоїв злочин, перебачений ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, вчинені в стані алкогольного сп’яніння, якщо вони спричинили смерть потерпілого, скеровано до Деснянського районного суду. Чоловіку загрожує від п’яти до десяти років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.

Відділ комунікації поліції Києва