Судитимуть водія з Білгород-Дністровського району, з вини якого травмувалися двоє людей

Автопригода сталася в жовтні у селі Світлодолинське Саратської ОТГ. Потерпілі зазнали тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості. За скоєне правопорушнику загрожує позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами.

Під час досудового розслідування слідчі територіального відділення поліції встановили, що місцевий житель, керуючи автомобілем «ВАЗ» у вечірній час, перевищив дозволену швидкість руху, виїхав на зустрічну смугу та допустив зіткнення з водієм мотоблока, який рухався у зустрічному напрямку.

Унаслідок автопригоди зазнали травм і були госпіталізовані керманич сільгосптехніки та його пасажирка: чоловік з забоями та переломом нижньої кінцівки, а жінка – з переломами ребер, кісток тазу та нижньої кінцівки. За результатами судово-медичних експертиз, їхні тілесні ушкодження відносяться до середньої тяжкості та тяжких відповідно.

Обох водіїв перевірили на стан сп’яніння, вони були тверезими.

«Слідчі поліції під процесуальним керівництвом Білгород-Дністровської окружної прокуратури висунули керманичу легковика обвинувачення у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому тяжке тілесне ушкодження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до суду. Правопорушнику загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого», – прокоментував начальник відділення поліції № 1 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Андрій Мащенко.

Поліцейські наголошують на неухильному дотриманні правил дорожнього руху і нагадують деякі з них:

– водій зобов’язаний бути уважним, не відволікатися від керування транспортним засобом та стежити за дорожньою обстановкою під час руху;

– перед початком руху, перестроюванням та будь-якою зміною напрямку руху водій повинен переконатися, що це буде безпечним і не створить перешкод або небезпеки іншим учасникам руху;

– у населених пунктах рух транспортних засобів дозволяється із швидкістю не більше 50 км/год.

Будьте свідомі, бережіть себе та оточуючих.

Білгород-Дністровський районний відділ поліції