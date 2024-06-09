Судитимуть волинянку, яка намагалася пронести наркотики до Маневицької виправної колонії

Прокурори Камінь-Каширської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 31-річною жителькою Луцька незаконного придбання, зберігання з метою збуту, а також збуту наркотичних засобів у місця позбавлення волі (ч.2 ст. 307 КК України).

За даними слідства, 12 березня 2024 року раніше судима за корисливі злочини жінка намагалася пронести бупренорфін у Маневицьку виправну колонію, де відбуває покарання її чоловік.

Перед тим, як надати довгострокове побачення, її оглянули працівники державної установи – та вилучили наркотичний засіб.

Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування: Камінь-Каширський РВП ГУНП в області.

Пресслужба обласної прокуратури