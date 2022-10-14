Судитимуть волинянина, який незаконно викопав ставок на території Національного природного парку

Прокурори Камінь-Каширської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинене 46-річним жителем села Залізниця Камінь-Каширського району самовільне зайняття земельної ділянки особливо цінних земель (ч. 2 ст. 197-1 КК України).

За даними слідства, волинянин за відсутності будь-яких законних підстав у листопаді 2020 року зайняв земельну ділянку площею майже 0,4 га на території Національного природного парку «Прип’ять-Стохід» за межами села Сваловичі та, знявши за допомогою спецтехніки родючий шар ґрунту, облаштував на ній штучну водойму.

Тепер за свої дії він відповість перед судом.

Довідково: згідно з санкцією ч.2 ст. 197-1 самовільне зайняття земельної ділянки, вчинене щодо земельних ділянок особливо цінних земель, карається обмеженням волі на строк від двох до чотирьох років або позбавленням волі на строк до двох років.

Пресслужба обласної прокуратури