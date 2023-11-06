Судитимуть воєнкома з Донеччини за організацію схеми підроблення документів для незаконного перетину держкордону

Працівники ДБР завершили досудове розслідування відносно начальника одного з районних територіальних центрів комплектування Краматорського району та його спільника. Зловмисники масово оформлювали «липові» документи для виїзду за кордон.

Обвинувальний акт скеровано до суду.

Знайомий воєнкома займався пошуком чоловіків, які за гроші бажали виїхати з України. Для оформлення фіктивних довідок, копії документів ухилянтів через месенджер передавались воєнкому, який виготовляв фіктивні тимчасові посвідчення та довідки військово-лікарської комісії. В них зазначалось, що особа непридатна до військової служби.

Ціна «послуги» складала 20 тисяч гривень для однієї людини. ДБР задокументовано видачу фіктивних документів кільком військовозобов’язаним.

Обидва фігуранти обвинувачуються в отриманні неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 368 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

ДБР