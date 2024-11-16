Судитимуть винуватця ДТП, з провини якого загинула малолітня буковинка та ще один чоловік травмувався

Дорожньо-транспортна пригода з летальним наслідком трапилася нагадаємо: увечері 7 липня у адміністративних межах села Романківці Дністровського району. У результаті зіткнення двох транспортних засобів, 12-річна пасажирка автомобіля «Daewoo Matiz» отримала тілесні ушкодження не сумісні з життям. Наразі правоохоронці скерували матеріали провадження з обвинувальним актом відносно кермувальника до суду.

Під час проведення досудового розслідування співробітники відділу розслідування злочинів в сфері транспортну СУ ГУНП в Чернівецькій області встановили, що 20-річний водій автомобіля «Audi А4» проявив неуважність, самовпевненість, не переконався у безпечності, почав здійснювати обгін автомобіля «BMW X-5» та допустив зіткнення із зустрічним авто «Daewoo Matiz», під керуванням 34-річної жительки міста Сокиряни.

Унаслідок ДТП 12-річна пасажирка автомобіля «Daewoo Matiz» від отриманих тілесних ушкоджень загинула на місці пригоди, а 27-річний пасажир «Audi A-4» травмувався. Відповідно до висновку судово-медичної експертизи потерпілому спричинено тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості.

Слідчі поліції зібрали докази порушення Правил дорожнього руху водієм та скерували матеріали провадження з обвинувальним актом до суду для розгляду. Чоловіку інкримінують вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Процесуальне керівництво у вказаному провадженні здійснювала Чернівецька обласна прокуратура.

Поліцейські Буковини звертаються до всіх учасників дорожнього руху з проханням бути уважними на автошляхах та неухильно дотримуватися ПДР.

Бережіть себе та не наражайте на небезпеку оточуючих!

Відділ комунікації поліції Чернівецької області