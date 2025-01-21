Судитимуть винуватця смертельної ДТП, який збив чоловіка на переході та, не надавши йому допомоги, втік

Трагічна подія сталася у жовтні минулого року, на одній з вулиць Шевченківського району столиці. 30-річний водій автомобіля Chevrolet збив чоловіка, який переходив дорогу по пішохідному переходу та втік з місця події. Від отриманих травм 73-річний потерпілий невдовзі помер у лікарні. За скоєне, фігурантові загрожує ув’язнення строком до 8-ми років.

Нагадаємо, дорожньо-транспортна пригода сталася на вулиці Олени Теліги. Керманич Chevrole збив 73-річного киянина, який переходив дорогу по нерегульованому пішохідному переходу, після чого втік з місця аварії. Постраждалого згодом помітили перехожі та викликали швидку, однак, від отриманих травм невдовзі чоловік помер у лікарні.

Тоді, слідчі відділу розслідування ДТП Главку поліції спільно із оперативниками Шевченківського управління поліції та фахівцями кримінального аналізу встановили та розшукали 30-річного водія та затримали його в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Правоохоронці повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 286 КК України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, які спричинили смерть потерпілого та ч.1 ст. 135 КК України – залишення в небезпеці.

Наразі слідчі зібрали усі докази провини водія та скерували обвинувальний акт до суду. Винуватцю смертельної ДТП загрожує позбавлення волі на строк до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Процесуальне керівництво здійснювалось Київською міською прокуратурою.

Відділ комунікації поліції Києва