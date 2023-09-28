Судитимуть вже експоліцейську, яка була «головною кадровичкою» окупантів на Харківщині

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо колишньої правоохорониці, якій інкримінують державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час окупації м. Куп’янськ російськими військовими обвинувачена з власної ініціативи перейшла на бік ворога.

Так, будучи начальницею режимно-секретного сектору Куп’янського районного відділу поліції ГУНП в області, вона обійняла посаду «и. о начальника отделения по работе с личным составом» у так званому «Управлении внутренних дел ВГА Харьковской области».

Жінка здійснювала прийом та оформлення документів від кандидатів для добору на службу у вказаному незаконному правоохоронному органі, проводячи співбесіди із ними, комплектувала їх особові справи, формувала списки особового складу, проводила заняття з вивчення законодавства рф, складала табелі обліку робочого часу тощо.

Згодом зрадницю перепризначили на посаду «начальника отделения кадров».

За службу на ворога вона отримувала щомісячно 70 тисяч російських рублів. Крім того, наприкінці серпня минулого року зрадниця за власним бажанням отримала паспорт громадянина рф.

Перед деокупацією Харківщині жінка втекла на територію держави-агресора. Наразі її оголошено у розшук.

Обвинувачену студитимуть заочно у Червонозаводському районному суді м. Харкова.

Досудове розслідування проводили слідчі другого слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, оперативний супровід — другий оперативний відділ ТУ ДБР у м. Полтаві, Харківське управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура