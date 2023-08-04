Судитимуть вже колишнього поліцейського, який очолив «отдел природных ресурсов и экологии» у окупантів

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо 36-річного експоліцейського за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

За даними слідства, влітку минулого року, під час окупації м. Ізюм поліцейський відділу реагування патрульної поліції Ізюмського районного управління поліції ГУНП в області добровільно перейшов на бік ворога.

При окупантах український правоохоронець став «начальником отдела природных ресурсов и экологии Военно-гражданской администрации Изюмского района Харьковской области».

Зрадник організовував роботу очолюваного ним відділу. Зокрема, щоб провести інвентаризацію водних об’єктів, обвинувачений звернувся з письмовим запитом до так званого «и.о. Главы ВГА Изюмского района Харьковской области» на отримання доступу до інформації про право власності на ставки та інші об’єкти водного фонду.

Крім того, чоловік закликав інших осіб до співпраці з представниками рф.

Правоохоронці викрили зрадника у березні цього року. Нині він перебуває під вартою. Справу розглядатимуть у Дзержинському районному суді м. Харкова.

Досудове розслідування проводили слідчі другого СВ територіального управління ТУ ДБР, розташованого в м. Полтаві, оперативний супровід — другий оперативний відділ ТУ ДБР у м. Полтаві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура