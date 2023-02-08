Судитимуть закарпатця, який безпілотником намагався переправити до Угорщини понад 3000 пачок фальсифікованих сигарет

Закарпатська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо мешканця смт. Вилок за фактом незаконного придбання та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів (ч. 1 ст. 204 КК України).

За даними слідства, чоловік придбав фальсифіковані сигарети, більшість з яких планував збути на території Угорщини. Підакцизні товари не відповідали встановленим вимогам та були заборонені до реалізації в Україні, а марки акцизного податку на них були відсутні.

Обвинувачений перевіз блоки тютюнових виробів до населених пунктів неподалік кордону та готувався перемістити їх до ЄС за допомогою безпілотних літальних апаратів. Наприкінці липня протиправну діяльність громадянина було викрито. Тоді правоохоронці вилучили в нього 2 БПЛА та технічне оснащення для їх запуску, 3280 пачок сигарет, автомобілі Mitsubishi Pajero та Mercedes-Benz Vito та мобільні телефони.

Варто зазначити, що невдовзі після вилучення вказану техніку відправили на фронт для потреб військовослужбовців, які боронять нашу державу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювало Територіальне управління БЕБ у Закарпатській області за оперативного супроводу обласного управління СБУ, Департаменту військової контррозвідки СБУ та Мукачівського прикордонного загону.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури