Судитимуть заступника голови ДІФКУ, який безпідставно нарахував понад ₴2,2 млн зарплати співробітникам, що нібито працювали з-за кордону

Працівники відомства упродовж двох років незаконно отримували нарахування, попри те, що останні не оформлювали службові відрядження та взагалі не могли працювати поза межами країни через відсутність організаційних й технічних можливостей. Наразі досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до суду.

Нагадаємо, на початку травня цього року слідчі Шевченківського управління поліції за оперативного супроводження Головного управління ДЗНД СБУ викрили посадовця Державної інноваційної фінансово-кредитної установи у розтраті бюджетних коштів.

За словами начальника слідчого відділення Шевченківського управління поліції Миколи Габінета, підозрюваний, перебуваючи на посаді виконувача обов’язків голови правління та незаконно нарахував заробітну плату трьом працівникам відомства:

«Останні на момент виплат без оформлення будь-яких службових відряджень перебували за кордоном та нібито виконували свої службові обов’язки. Однак, як ми встановили, співробітники фактично не могли працювати за своїм напрямом через відсутність необхідних організаційних й технічних можливостей. Таким чином, чиновник розтратив з державного бюджету понад 2,2 мільйона гривень. Ми повідомили посадовцю про підозру за частиною четвертою статті 191 Кримінального кодексу України – розтрата бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем».

Наразі досудове розслідування завершено, обвинувальний акту скерувано до суду. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Процесуальне керівництво здійснювалось Шевченківською окружною прокуратурою.

Відділ комунікації поліції Києва