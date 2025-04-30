Судитимуть заступницю керівника столичного медзакладу, яка вимагала гроші з військового за підтвердження групи інвалідності

Голосіївською окружною прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт щодо жінки за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди від військового за сприяння у підтвердженні групи інвалідності (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, посадовиця вимагала у 38-річного військового гроші за продовження II групи інвалідності. Чоловік під час несення служби отримав понад 28 кульових поранень та вже мав групу інвалідності, однак прийшов час її підтверджувати. За це з нього хотіли отримати 5000 доларів США.

За ці гроші жінка мала видати направлення на проходження медогляду та вирішити питання з членами комісії щодо прийняття рішення про підтвердження інвалідності.

У разі відмови заплатити обвинувачена запевняла, що хвороб та поранень військовослужбовця буде не достатньо для отримання групи інвалідності. Після цього ветеран війни звернувся за допомогою до правоохоронних органів.

Пресслужба Київської міської прокуратури