Судитимуть завідувача медчастини колонії на Вінниччині, який обвинувачується у скоєнні трьох злочинів

Обвинуваченому інкримінують привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, службове підроблення та прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 40-річний завідувач медичної частини закладу охорони здоров’я Державної установи Вінниччини упродовж серпня – жовтня 2024 року вимагав та отримав від свого підлеглого – фельдшера 6 тисяч гривень за додаткове нарахування премій та створення сприятливих умов роботи.

Слідчі слідчого управління затримали правопорушника під час отримання ним чергової неправомірної вигоди.

В ході обшуку за місцем роботи службової особи, поліцейські вилучили грошові кошти, отримані злочинним шляхом, банківську картку, документацію та електронну техніку. За адресою проживання фігуранта слідчі вилучили понад 7 600 доларів.

Крім того, слідчі встановили, що посадовець працевлаштував на роботу в медзаклад 60-річну жінку заради трудового стажу. Жінка жодного дня не відвідувала робочого місця, але нарахування заробітної плати їй проводилось протягом чотирьох місяців 2024 року.

Зловживаючи своїм службовим становищем, правопорушник створив всі умови для фіктивного працевлаштування співробітниці та особисто підписував табель про нібито відпрацьовані нею робочі дні. На підставі підроблених документів «формальній» працівниці нараховувалась заробітна плата на банківську картку.

Своїми протиправними діями фігурант розтратив близько 21 тис. грн бюджетних коштів.

Слідчі слідчого управління за процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні, передбаченому ч. 4 ст.191, ч. 1 ст. 366 та ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Вінницької області