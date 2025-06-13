Судитимуть завідуючу пологового відділення райлікарні на Закарпатті, з вини якої померла породілля

Ужгородською окружною прокуратурою затверджено і скеровано до суду обвинувальний акт про неналежне виконання завідуючою пологового відділення районної лікарні своїх професійних обов’язків, що спричинило смерть пацієнтки.

Обвинуваченій інкриміновано неналежне виконання медичним працівником своїх професійних обов’язків внаслідок недбалого до них ставлення, що спричинило тяжкі наслідки для хворого (ч.1 ст.140 КК України).

Подія трапилась у 2022 році. Слідством встановлено, що лікарка поставила невірний діагноз та припустилась ряду помилок під час надання медичної допомоги вагітній місцевій мешканці.

У подальшому, не зважаючи на скарги породіллі після пологів, обвинувачена передчасно виписала її без потрібних медичних рекомендацій. Від отриманих ускладнень, жінка померла через місяць після пологів.

Висновком судово-медичної експертизи підтверджено причинно-наслідковий зв’язок між діями медика та смертю породіллі.

Обвинувальний акт скеровано до Перечинського районного суду для розгляду по суті.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури