Судитимуть зека-харків‘янина, який закликав співкамерників організувати втечу, щоб приєднатися до окупантів

Новобаварською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо 42-річного раніше судимого чоловіка за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України).

Дізнанням встановлено, що харків‘янин, який вже мав проблеми із законом, відбуваючи чергове покарання у ДУ «Харківський слідчий ізолятор», на початку цього року вчинив новий злочин.

Чоловік систематично агітував співкамерників підтримувати рф.

Він казав: «Скоро Харків стане російським містом». Крім того, підозрюваний закликав заарештованих організувати втечу, щоб приєднатися до лав російської армії.

Колаборанта судитимуть у Жовтневому районному суді м. Харкова.

Дізнання проводили дізнавачі ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура