Судитимуть жінку, яка передавала ворогу інформацію про місця дислокації ЗСУ та складів з озброєнням на Сумщині

Сумською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно жительки Сумщини за фактом вчинення в умовах воєнного стану державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України).

За даними слідства, уродженка росії, яка тривалий час проживає на Сумщині, з початку повномасштабного вторгнення окупантів в Україну була завербована кадровим співробітником фсб. За завданням куратора жінка збирала розвіддані про місця базування Сил оборони у прикордонних районах Сумщини. Насамперед ворога цікавила інформація про штаби управління та склади з озброєнням українських захисників на півночі.

Зібрані дані обвинувачена пересилала куратору з фсб за допомогою одного з месенджерів, при цьому, щоб уникнути викриття, вона невідкладно видаляла відправлену інформацію з мобільного пристрою.

Правоохоронці затримали жінку в липні 2023 року під час чергового збору інформації для рашистів. З того часу обвинувачена перебуває за ґратами.

Досудове розслідування завершено слідчими Управління Служби безпеки України в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Сумська обласна прокуратура