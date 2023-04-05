Судитимуть жителів Сарненщини, які перешкоджали поліціянтам, які вилучили майно старателів

Сарненською окружною прокуратурою до суду скеровано обвинувальні акти стосовно трьох жителів с. Томашгород Сарненського району, яким інкримінують втручання в діяльність працівників правоохоронного органу з метою перешкодити виконанню ними службових обов’язків, вчинене групою осіб без попередньої змови між собою (ч. 1 ст. 28 ч. 1 ст. 343 КК України).

Під час досудового розслідування встановлено, що в березні цього року, за межами села с. Томашгород Сарненського району, на місці незаконного видобування бурштину правоохоронці виявили та вилучили майно старателів – квадроцикл марки «HONDA», без реєстраційного номеру та мотопомпу кустарного виробництва на базі двигуна «Mercedes-Benz». Місцевим це не сподобалося і під час транспортування речових доказів до відділення поліції селяни перекрили дорогу правоохоронцям та перешкоджали виконанню ними своїх службових обов’язків.

Тепер троє найактивніших постануть перед судом. Обвинувальні акти скеровано до Рокитнівського районного суду. Досудове розслідування проводили дізнавачі ВП № 2 (смт Рокитне) Сарненського РВП ГУ НП в Рівненській області.

Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді арешту на строк до трьох місяців.

Примітка: відповідно до ч.1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Сарненської окружної прокуратури