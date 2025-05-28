Судитимуть жительку Чорткова, обвинувачену у вбивстві малолітнього сина з інвалідністю

За процесуального керівництва прокурорів Чортківської окружної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно жительки Чорткова, яку обвинувачують у вбивстві малолітньої дитини з інвалідністю І групи – її власного сина.

Окрім того, її також обвинувачують у злісному невиконанні встановлених законом обов’язків щодо догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки (ст. 166 КК України). Хлопчик народився з патологіями і потребував особливого та постійного догляду через важке захворювання. Проте мати залишила 4-річного сина без нагляду на кілька днів, а згодом убила його.

Згідно з висновком експерта смерть дитини настала внаслідок механічної асфіксії – закриття отворів носа і рота.

Дії обвинуваченої кваліфіковано за ст. 166 та п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України. Санкція за п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України передбачає позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

Завершено досудове розслідування, яке здійснювали слідчі СВ Чортківського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури