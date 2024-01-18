Судитимуть жительку Харківщини, яка відкрито підтримувала дії російських окупантів

Дергачівською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно громадянки за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України).

За даними дізнання, під час окупації с. Липці Харківського району місцева мешканка закликала односельців підтримувати дії російської федерації.

Жінка публічно казала про те, що її мрія — приєднання України до території рф.

Підтримувала колаборантка не тільки політику кремля, а й представників російських збройних формувань.

Вона акцентувала увагу людей на тому, що «військові рф хочуть лише добра для них».

Правоохоронці викрили шанувальницю «специальной военной операции». Справу передано на розгляд до Харківського районного суду Харківської області.

Досудове розслідування — СД відділення поліції №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура