Судитимуть жительку Запорізької області, яка обіймала посаду в «военно-гражданской администрации» окупантів

Прокурори Волинської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 39-річною жителькою Запорізької області колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Слідство встановило, що після окупації міста Мелітополя у грудні 2022 року жінка, яка до того обіймала керівну посаду в регіональному підрозділі Міністерства юстиції України, добровільно погодилась на посаду начальника так званого «Управления записи актов гражданского состояния военно-гражданской администрации Запорожской области».

Реалізовуючи незаконну політику держави-агресора у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, посадовиця виконувала функціональні обов’язки з метою подальшого встановлення влади окупантів, створення у мешканців хибних уявлень про благі наміри окупаційних військ та незворотне і стабільне існування на теренах Запорізької області влади рф та ідей «руского міра».

Досудове розслідування: УСБУ у Волинській області.

Пресслужба Волинської обласної прокуратури