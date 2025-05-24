Судитимуть жителя Білгород-Дністровського району, який погрожував підірвати гранату в будинку, де мешкав з родиною

На вирок суду правопорушник очікуватиме під вартою. Йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Подія сталася наприкінці березня в Кулевчанській громаді. Тоді 41-річний місцевий житель після сварки з 35-річною дружиною погрожував підірвати корпус гранати, у запальному гнізді якого знаходився нітрогліцериновий порох. Жінка із трьома неповнолітніми дітьми та своєю 53-річною матір’ю, яка жила з ними, вибігли на вулицю. А поліцейські, які прибули за викликом родини, роззброїли правопорушника та затримали його у процесуальному порядку.

Крім цього, під час проведення обшуку за місцем мешкання чоловіка поліцейські виявили вісім набоїв різного калібру до гвинтівок і крупнокаліберних кулеметів, а також екстракт канабісу, обіг якого обмежений. Боєприпаси та вибухові речовини фігурант знайшов на Донеччині і привіз додому в якості сувенірів, а наркотичний засіб виготовив для власного вживання з конопель, які знайшов на околиці села. Все вилучене було скеровано на дослідження та підтверджене експертними висновками.

За клопотанням слідчих суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 242 240 гривень, яким він не скористався.

Як повідомив начальник відділення поліції № 1 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Андрій Мащенко, за наявності достатніх доказів, зібраних поліцейськими, слідчі висунули фігуранту обвинувачення у придбанні, зберіганні та носінні бойових припасів, вибухових речовин без передбаченого законом дозволу та незаконному виготовленні, придбанні, зберіганні наркотичних засобів без мети збуту. Досудове розслідування завершено і обвинувальні акти за ч. 1 ст. 263 та ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України скеровано до суду. Правопорушнику загрожує до семи років ув’язнення.

Підтримуватиме обвинувачення в суді Білгород-Дністровська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

Наголошуємо: відповідно до ч. 3 ст. 263 ККУ, не підлягає кримінальній відповідальності за незаконні носіння, зберігання, придбання, передачу чи збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв особа, яка добровільно здала їх органам влади.

Також нагадуємо: згідно з ч. 4 ст. 309 ККУ, особа, яка добровільно звернулася до лікувального закладу і розпочала лікування від наркоманії, звільняється від кримінальної відповідальності за дії, передбачені частиною першою цієї статті, а саме за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту.

Білгород-Дністровський районний відділ поліції Одещини