Судитимуть жителя Черкащини, який знущався з матері, а потім убив її

За процесуального керівництва прокурорів Чигиринського відділу Черкаської окружної прокуратури до суду скеровано клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру стосовно жителя с. Іванівка Чигиринської ОТГ, який перебував у розшуку за вчинення домашнього насильства відносно своєї матері та її вбивство (ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 125, ч. 1 ст. 146, КК України).

За даними слідства, 49-річний чоловік з липня по вересень 2019 року вчиняв фізичне домашнє насильство відносно своєї матері. Бив руками по голові, завів у підвал і залишивши її там, зачинив вхідні двері та прибив цвяхами ковдру навколо них.

В подальшому, вдарив 83-річну жінку дерев’яним табуретом по голові, внаслідок чого вона померла. Після цього зловмисник зник з місця події та протягом тривалого часу переховувався.

Правоохоронці затримали чоловіка у м. Одеса.

Суд застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, який за результатами проведення судово-психіатричної експертизи змінено на поміщення до закладу з надання психіатричної допомоги в умовах, що виключають його небезпечну поведінку.

Досудове розслідування в кримінальному провадженні здійснювали слідчі Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області.

Довідково: згідно ст. 94 КК України, залежно від характеру та тяжкості захворювання, тяжкості вчиненого діяння, з урахуванням ступеня небезпечності психічно хворого для себе або інших осіб, суд може застосувати такий примусовий захід медичного характеру, як госпіталізація до закладу з надання психіатричної допомоги із суворим наглядом.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину й не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури