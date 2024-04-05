Судитимуть жителя Чернігівщини, який шахрайським шляхом заволодів коштами 11 громадян

Прокурорами Новгород-Сіверської окружної прокуратури Чернігівської області скеровано до суду обвинувальний акт стосовно жителя Семенівської ОТГ Новгород-Сіверського району за фактом шахрайства, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки в особливо великих розмірах (ч. 3, 4, 5 ст. 190 КК України).

Досудовим розслідуванням установлено, що 25-річний чоловік вигадав шахрайську схему заволодіння грошовими коштами громадян під виглядом термінових зборів на потреби нібито військового, який служить в ЗСУ.

Користуючись можливостями соціальних мереж, він видавав себе за військовослужбовця та під різними вигаданими приводами (необхідність придбання спорядження, ліків, авто тощо) систематично звертався до мешканки Київської області, яка нещодавно отримала грошову допомогу у зв’язку із загибеллю сина-захисника України, з проханням надати фінансову допомогу. Будучи введеною в оману, потерпіла перерахувала на карткові рахунки зловмисника майже 1,5 млн грн.

Іншим потерпілим аналогічними злочинними діями спричинено збитків на суму майже 70 тис. грн. Отримані гроші чоловік у подальшому використовував для власних потреб.

Крім того, обвинувачений створив додаткову фіктивну сторінку в мережі «Facebook», з якої від імені вигаданої дівчини додавав у друзі військовослужбовців, листувався з ними та пропонував перерахувати на його особистий банківський рахунок грошові кошти начебто на вкрай необхідне лікування тяжкохворого сина.

Встановлено 11 потерпілих, які переказали на банківську картку обвинуваченого від 500 до 6000 грн.

Наразі чоловік утримується під вартою.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області за оперативного супроводу Управління СБУ в Чернігівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Чернігівської обласної прокуратури