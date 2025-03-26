Судитимуть жителя Дубенщини, який одного знайомого убив, іншого – поранив

Відповідно до санкції статті обвинуваченому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, увечері минулоріч 31 грудня між трьома жителями села Привітне віком 37-ми, 53-ох та 65-ти років раптово виник конфлікт за місцем проживання останнього. В ході сутички господар почав наносити гостям ножові удари.

53-річному гостю зловмисник наніс два удари ножем, один з яких у серце, від чого той помер на місці.

А 37-річному чоловіку пенсіонер завдав не менше п’яти ударів у спину та підборіддя. Потерпілий зумів втекти та був у подальшому госпіталізований до лікарні. Наразі він перебуває вдома, його життю та здоров’ю нічого не загрожує.

Працівники поліції затримали 65-річного зловмисника в порядку ст.208 КПК України та повідомили йому про підозру за ч.1 ст.115 КК України (умисне вбивство) та ч. 2 ст.125 КК України (умисне легке тілесне ушкодження).

Суд обрав фігуранту запобіжний захід у виді тримання під вартою, де він перебуває досі.

Слідчі закінчили досудове розслідування та за процесуального керівництва прокуратури скерували матеріали кримінального провадження до суду.

Відділ комунікації поліції Рівненської області