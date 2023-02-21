Судитимуть жителя Харківщини, який вбив жінку і скинув її тіло у вигрібну яму

Лозівською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 51-річного чоловіка за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України).

Трагічна подія сталась 25 грудня минулого року в с. Яковлівка Лозівського району. В одному з домоволодінь між чоловіком і його співмешканкою виникла сварка, у ході якої обвинувачений схопив кухонний ніж і вдарив ним жінку в грудну клітину. Від гострої крововтрати потерпіла померла на місці.

Щоб приховати злочин, зловмисник скинув труп своєї жертви у вигрібну яму на території домоволодіння. Однак це не допомогло уникнути відповідальності — вже наступного дня його затримали правоохоронці.

Справу розглядатимуть у Лозівському міськрайонному суді Харківської області.

Досудове розслідування проводили слідчі Лозівського РВП ГУНП в Харківській області.

Обвинуваченому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура