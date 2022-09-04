Судитимуть жителя Хмельниччини, який мало не вбив співмешканку та зарізав її сина

Прокурорами Хмельницької обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт відносно 47-річного жителя Шепетівщини за фактом умисного вбивства та замаху на умисне вбивство (ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 115, п. 13 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 263 Кримінального кодексу України).



Трагедія сталась 19 травня у с. Старий Кривин.



Чоловік посеред ночі прийшов на подвір’я своєї колишньої співмешканки, прихопивши з собою мисливського ножа. Дочекавшись коли 44-річна жінка вийде з будинку, зловмисник сильно побив її та наніс удар ножем у груди. На крики з помешкання вибіг син пораненої і кинувся захищати матір. У ході боротьби нападник заподіяв 22-річному хлопцеві несумісні з життям ножові поранення. Він помер на місці події, а підозрюваний кинувся тікати на власному авто.

Сусіди родини викликали поліцію та медиків. Жінку у важкому стані доправили до лікарні.

Негідника розшукали та затримали правоохоронці протягом 12 годин та взяли під варту.

Йому загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Досудове розслідування здійснювалось слідчим управлінням ГУНП у Хмельницькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури