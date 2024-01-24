Судитимуть жителя Хмельниччини, який ошукав матір загиблого військовослужбовця

Прокурорами Хмельницької окружної прокуратури до суду направлено обвинувальний акт стосовно 27-річного жителя м. Красилів за фактом шахрайства (ч. 2 ст. 190 КК України).

Слідством встановлено, у лютому минулого року чоловік дізнався із соцмереж, що у його знайомої загинув син-військовослужбовець у зоні бойових дій.

Усвідомлюючи, що їй від держави надходитимуть грошові виплати, вирішив зіграти на почуттях матері.

Спочатку повідомив, що у нього тяжко хвора мама і терміново потрібні кошти на лікування. Жінка поспівчувала обвинуваченому та перерахувала необхідну суму.

В подальшому чоловік просив гроші вже на поховання. А потім вигадав, що перебуває в зоні ведення бойових дій і вкрай необхідно придбати військове спорядження, автомобіль та інші побутові речі.

Потерпіла і на це не пошкодувала грошей.

Всього вона перерахувала шахраю понад 300 тис грн.

Через деякий час ошукана жінка побачила «захисника» у місті. Зрозумівши, що її ошукали – звернулась в поліцію.

Як виявилось, обвинувачений і раніше притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалось слідчими Хмельницького районного управління поліції ГУНП у Хмельницькій області.

Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Хмельницька обласна прокуратура