Судитимуть жителя Івано-Франківська, який здавав в оренду неіснуючий будинок в Карпатах

Прокурори Окружної прокуратури міста Івано-Франківська скерували до суду обвинувальний акт стосовно місцевого жителя за фактом шахрайства ( ч.1,ч.2 ст.190 КК України).

Слідством встановлено, що 28-річний житель Івано-Франківська розміщував на інтернет-платформах неправдиві оголошення про надання в оренду неіснуючого будинку в курортній Поляниці, а також щодо продажу дитячого спортивного інвентарю.

За «бронювання» житла він вимагав передплату на банківську картку, а після отримання коштів переставав виходити з клієнтами на зв’язок.

З червня по серпень 2023 року обвинуваченому вдалось ошукати пів сотні потерпілих на понад 150 тис. грн..

Досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено, обвинувальний акт розглядатиме Івано-Франківський міський суд.

За вказане правопорушення чоловіку загрожує до трьох років позбавлення волі.

Івано-Франківська обласна прокуратура