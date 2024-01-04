Судитимуть жителя Ізмаїла, який розповсюджував по місту особливо небезпечні психотропи

Зловмисник купував і перепродував шляхом «закладок» PVP. У нього та зі зроблених ним схованок правоохоронці вилучили загалом кілька десятків згортків з забороненим «товаром».

Поліцейські викрили протиправну діяльність ізмаїльця, отримавши повідомлення від містянки про підозрілого громадянина на вулиці. Правоохоронці виїхали за адресою, вказаною жінкою, розшукали чоловіка і під час проведення поверхневої перевірки виявили в його кишенях чотири згортки з небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено, – PVP. При огляді мобільного телефона містянина поліцейські виявили інформацію про зроблені ще 25 «закладок» по місту з аналогічною речовиною. Слідчі вилучили психотропи і зі схованок та відправили усе на експертизу. Експертними висновками підтверджено їх походження і масу, що склала понад 10 грамів.

В ході слідства поліцейські встановили: фігурант купував психотропні речовини в одному з месенджерів, отримував їх поштою, а вдома фасував і перепродував. «Клієнтів» правопорушник так само шукав через месенджер, а гроші від них за проданий «товар» отримував на банківську картку після того, як робив «закладки».

Крім того, слідчі встановили, що чоловік перебуває на обліку у психіатра і має психічні розлади, що також згодом підтвердили висновками експертів.

«За результатами досудового розслідування слідчі поліції під процесуальним керівництвом Ізмаїльської окружної прокуратури висунули фігуранту обвинувачення за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту особливо небезпечних психотропних речовин. Разом з обвинувальним актом до суду правоохоронці направили клопотання про застосування до правопорушника примусових заходів медичного характеру», – розповів начальник Ізмаїльського районного відділу поліції Віктор Герасименко.

Матеріали щодо наразі невстановлених осіб, у яких ізмаїлець купував психотропи, поліцейські виділили в окреме провадження, яке розслідують.

Ізмаїльський районний відділ поліції