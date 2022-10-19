Судитимуть жителя Ізяслава, який намагався спалити житло сусідки

Діям чоловіка завадили поліцейські, які вчасно локалізували пожежу та розшукали палія.

Подія мала місце в червні цього року в місті Ізяслав. Зловмисник і 84-річна бабуся давно конфліктували через користування водогоном загального користування.

Щоб помститись, 35-річний чоловік вирішив пошкодити майно пенсіонерки. Скориставшись відсутністю господині, він підпалив дерев’яні віконні рами її помешкання, що спричинило пожежу. Проте займання загасили поліцейські, які оперативно прибули на виклик свідків. Особу палія теж швидко встановили.

За процесуального керівництва прокуратури чоловікові вже оголошено підозру за ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 194 (Закінчений замах на умисне знищення чужого майна, вчинене шляхом підпалу) Кримінального кодексу України. Невдовзі він постане перед судом.

ГУ Національної поліції в Хмельницькій області